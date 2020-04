Rate this post

Nueva York – Estados Unidos.- El proceso de la cuarentena producto del coronavirus ya ha comenzado a aflorar en los famosos algunos secretos que en situaciones normales no se atreverían a revelar en público. Uno de los mayores ejemplos, sin duda, ha sido la confesión de higiene y belleza que ha hecho Kim Kardashian.

Sorprendiendo a todos, Kardashian dijo que ha pasado varios días sin darse un buen baño y sin cepillarse el pelo debidamente.

Tras admitir, entre otras cosas, que su pelo es un ‘completo desastre’ desde hace demasiado tiempo, la famosa también confesó que solo se ha maquillado un par de veces durante este tiempo.

«Mi pelo es un completo desastre y solo me he maquillado dos veces. La verdad es que me siento muy bien cuando lo hago. Siento que soy una persona completamente diferente cuando finalmente me levanto del sofá y hago algo para recuperar mi normalidad.Pero por lo general ya no llevo esa vida glamurosa de antes, lo cierto es que llevaba demasiado tiempo sin bañarme o cepillarme el pelo», manifestó la celebridad.

La mamá de North (6 años), Saint (4 años), Chicago (2 años) y Psalm (11 meses), también dijo que los ‘cambios’ se deben a la entrega 24/7 al papel de madre.

«Las prioridades cambian evidentemente cuando los niños tienen la escuela en casa y has de organizarte bien para acomodar todas sus necesidades en tu rutina. Trato de no presionarme mucho, mi consejo para todas esas madres que se encuentran en la misma situación es simplemente que lo hagan lo mejor que puedan’.