SHARE ON:

Rate this post

California – Estados Unidos.- Una vez más las Kardashian se encuentran en medio de una polémica. En esta oportunidad se ha podido conocer que Kim, la mayor del clan, se encuentra evaluando la posibilidad de emprender una acción legal en contra de su hermana Kourtney por haber tomado la decisión de abandonar el reality ‘Keeping up with the Kardashians’.

Durante la última temporada del reality, la tensión entre Kim y Kourtney fue más que evidente, de hecho, fue la misma Kim quien en un arrebato de ira ‘corrió’ a su hermana del programa.

Debido a los espacios que dejaba sin grabar Kourtney, Kim y Khloé tenían que exponer más sus vidas para llenar el espacio vacío, es por ello que supuestamente por ‘incumplimiento de contrato’ Kourtney será demandada.

“Khloé y yo hemos tomado las horas de Kourtney para cubrirla porque necesitamos contenido para el show. Estar en este limbo y tener que hacer todo eso es frustrante, así que llegamos a la conclusión de que Kourtney sólo filmará un poco” dijo Kim meses atrás.

Hasta el momento la información sobre la demanda no se encuentra confirmada.