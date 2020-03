York – Carolina del Sur.- Una niña de 9 años se encuentra desparecida desde la madrugada de este martes en el condado de York, Carolina del Sur.

La desaparición de Skylar Govan fue reportada a las autoridades por su abuela cerca de las 2:30 am del martes.

La última vez que la niña fue vista estaba cerca de la autopista McConnells.

La niña mide 5′1″ y pesa unas 90 libras, tiene pelo negro y ojos marrones. La última vez que fue vista tenía una camisa de pijama, pantalones cortos con una raya naranja y botas marrones.

Las autoridades han pedido que cualquier persona que tenga alguna pista sobre el paradero de Skylar se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de York al 803-628-3059. También puede llamar al 911.

MISSING: Skylar Govan was last seen around midnight but discovered missing at 2:30am by her Grandmother. Possibly wearing pajama shirt, shorts with an orange stripe, possibly brown boots. Call 9-1-1 or the YCSO if you know of her whereabouts. #YCSONews pic.twitter.com/NqAhPg0eR0

— York County Sheriff (@YCSO_SC) March 17, 2020