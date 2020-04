¡La ley de estímulo no agrega ningún financiamiento adicional para ICE ni CBP! ¡Gracias a los esfuerzos de nuestra comunidad, esta ley no le da más dinero a la máquina de deportación! También establece restricciones para que los fondos no puedan transferirse a ICE o CBP. ¡Esta es una gran victoria para nosotros!