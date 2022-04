Twitter confirmó nueva función esperada por los usuarios

San Francisco, CA.- Twitter confirmó su intención de desarrollar una función para editar tuits o mensajes ya publicados, pese a que se iniciará como una función de servicio de pago llamado, Twitter Blue, mientras se democratiza a todos los usuarios.

La compañía, por medio del perfil de su departamento de comunicaciones, precisó, “Ahora que todo el mundo pregunta… Sí, hemos estado trabajando en una opción de editar desde el año pasado”.

Asimismo, el mensaje refería a la famosa encuesta de Elon Musk que publicó en su Twitter, para consultar si quería tener la capacidad de editar los tuits una vez publicados. De esta forma, el 70% respondió que sí.

Anteriormente, Elon Musk habría hecho esta consulta luego de adquirir el 9.2% de la empresa. Aquí, aprovechó para prometer que hará, «mejoras significativas» en los próximos meses.

Pese a esta iniciativa, los responsables de Twitter insisten en que orbitaron sobre esta idea mucho tiempo antes. De esta manera, Parag Agrawal, director ejecutivo de Twitter, confirmó, “Estoy emocionado de compartir que vamos a nombrar a Elon Musk miembro de nuestra junta”.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

— Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022