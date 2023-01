Sindicato de Amazon cosecha gran victoria

Nueva York, NY.- La junta laboral de Estados Unidos confirmó la histórica victoria del sindicato de los trabajadores de un almacén en NYC de Amazon.com Inc (AMZN.O), en una decisión emitida que plantea la negociación del minorista con el personal bajo contrato.

Pese a esta decisión, Amazon tiene derecho a apelar ante un panel de la National Labor Relations Board (NLRB). También tiene la opción de empezar negociaciones con los trabajadores de su sede JFK8 en el distrito de Staten Island en NYC.

Por su parte, Amazon por medio de su portavoz Kelly Nantel, precisó, «Sabíamos que era poco probable que la Oficina Regional de la NLRB fallara en su contra y tuviera la intención de apelar».

En este sentido, Nantel añadió, «No creemos que este proceso electoral haya sido justo, legítimo o representativo de la mayoría de lo que quiere nuestro equipo».

Esta victoria representa un punto a favor para el trabajo organizado que se opuso al seguimiento de la productividad en casi tres décadas de Amazon.

