Internet de Elon Musk para agosto

Barcelona, España.- Elon Musk, en el Mobile World Congress (MWC por sus siglas en inglés), este lunes, anunció que, planea lanzar de manera global en agosto y revolucionar el mundo de la conexión a internet más allá de los servicios de fibra óptica y conexión 5G.

Elon Musk, pretende conectar al mundo con Starlink. Esta, es una división de SpaceX, que trata de un servicio de internet impulsado por una red de satélites situados en la órbita baja de la tierra.

Ver más: ¡Increíble! Flying Car completó vuelo de prueba

Según afirma Musk, los servicios actuales de internet cuentan con un nivel de latencia muy elevado, lo que puede influir en una conexión más lenta.

All 72 orbital planes activate in August, plus many other improvements, enabling global coverage, except for polar regions, which will take another 6 months

— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021