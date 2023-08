Hallan en la Antártida «alienígena» criatura de 20 «brazos»

Antártida.- Un equipo de investigadores descubrió una criatura marina de aspecto «alienígena» en las profundidades de la Antártida con cuerpo de «fresa» y 20 «brazos» bautizada científicamente como Promachocrinus Fragarius, aunque también es conocida como, Estrellas de plumas.

El equipo que dio con la extraña criatura está liderado por el profesor Greg Rouse de la University of California San Diego, junto con los investigadores Emily McLaughlin y Nerid Wilson.

Ver más: Deshielo en glaciar deja al descubierto cuerpo de alpinista perdido en 1986

De acuerdo con especificaciones del particular y fascinante hallazgo, la criatura marina tiene algunos brazos ásperos y protuberantes. Mientras tanto, otros brazos tienen una apariencia más «plumosa» y de aspecto suave.

Pese a la similitud con otros animales marinos invertebrados como los Pepinos de mar o Estrellas marinas, esta extraña especie destaca por su considerable tamaño. Su apariencia también es notable, por lo que se ganó el calificativo «de otro mundo» por parte de los científicos.

A 20-legged Antarctic strawberry feather star is one of 4 new-to-science species described in #InvertebrateSys, that explores the cryptic diversity of a genus of free-swimming stemless crinoids. @Scripps_Ocean @UofAlabama @wamuseum @BiolSci_UWAhttps://t.co/oZ8NGUD57L

— CSIRO Publishing (@CSIROPublishing) August 17, 2023