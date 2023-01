El Reloj del Juicio Final a 90 segundos del apocalipsis

Washington, DC.- El Reloj del Juicio Final es una herramienta simbólica que los científicos usan para determinar la probabilidad de que la humanidad llegue a su fin, y este 2023 el Bulletin of the Atomic Scientists la ubicó a 90 segundos de la medianoche.

Los Científicos Atómicos es la organización encargada de gestionar el Reloj del Fin del Mundo desde su creación en 1947. La misma toma en cuenta los eventos más importantes para determinar esta probabilidad.

Ver más: Predicciones de Baba Vanga para el 2023

Rachel Bronson la presidenta del grupo, en un evento en Washington declaró, «los peligros crecientes de la guerra en Ucrania» como motivo principal de esta decisión. Esta es la primera vez en tres años que el Boletín cambia la hora del reloj, después de ubicarlo a 100 segundos de la medianoche en 2020.

Del mismo modo, Bronson alertó sobre la desinformación que Rusia impone sobre el posible planteamiento de ataques con armas biológicas sobre Ucrania. Sobre esto, detalló, «genera la inquietud de que sea Rusia la que se plantea utilizar armas de este tipo».

"It is now #90SecondsToMidnight."

Read the rest of the Science and Security Board's 2023 #DoomsdayClock Statement: https://t.co/13Y7tZUnZy pic.twitter.com/PBXK4PkoLv

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 25, 2023