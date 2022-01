El Hackathon en la Miami Hack Week finaliza este viernes

Miami, FL.- Aproximadamente 900 desarrollados de Estados Unidos y extranjeros, trabajan en el «Hackathon», desde sus casas, en la creación de aplicaciones o productos informáticos con los que competirán en los premios Miami Hack Week.

Este evento concentra a especialistas de todas las aristas del mundo de la tecnología. Inciailmente, con objetivos prácticos de establecer conexiones y ser beneficiarios de financiación de empresas interesadas.

Por su parte, Traci Levine, fundadora y directora general de la pequeña firma makeitMVP, expresó, “Es realmente genial trabajar con personas de ideas afines». Esta es una de las 25 participantes del «hackaton», que consta de una gran vivienda de 9 habitaciones, piscina y una gran terraza.

Del mismo modo, Levine explicó, “Un producto como lo que estamos haciendo ahora, en mi compañía tardaría entre 6 y 10 meses y aquí tenemos que hacerlo en una semana”. Al mismo tiempo, otros participantes diseñan desde sus portátiles; NFT, págnas de código fuente o software con distintos propósitos.

