El Arca de Noé de Svalbard recibirá semillas en junio

Madrid, España.- El mayor Banco de la Biodiversidad Agrícola Global, se alista para incorporar al Arca de Noé de Svalbard en Noruega, más de un millar de variedades de semillas que representan el patrimonio vegetal de España.

La Svalbard Global Seed Vault o Bóveda Global de Semillas de Svalbard, conocida como el Arca de Noé, está ubicada en el Círculo Polar Ártico y es una mega estructura, que en su helado interior atesora la mayor y más importante colección de semillas del mundo.

El propósito del Arca de Noé es resguardar la mayor base la alimentación del mundo, y para esto abrió sus puertas en 2008, con más de un millón de muestras de unos 90 depositarios, desde países a centros internacionales de conservación estrechamente relacionados a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Bajo una óptica menos optimista, este el Arca de Noé para hacer frente en caso del recrudecimiento del cambio climático y otras posibles amenazas globales, como una guerra nuclear. De este modo, España se suma en su primera contribución con 1.080 variedades que están congeladas en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA-CSIC).

