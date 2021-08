Biden pide al sector privado que asuma su “responsabilidad” en ciberseguridad

Washington, DC.- Biden, reclamó, este miércoles, al sector privado que asuma su “responsabilidad” en ciberseguridad, para evitar que las infraestructuras claves del país sean vulnerables a ciberataques.

Biden, en una reunión en The White House, con los líderes de compañías como Google, Amazon, Apple, IBM o Microsoft, señaló que la mayoría de las infraestructuras clave de Estados Unidos “son propiedad y está operadas por el sector privado”.

Ver más: Kamala Harris retrasa visita a Vietnam por posible “Havana Syndrome”

Asimismo, Biden expresó, “Ustedes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad, creo, de elevar el listón en ciberseguridad”.

En ese sentido, el mandatario destacó que los problemas de ciberseguridad a los que se enfrenta el país son “centrales” para la seguridad nacional. Sin embargo, las autoridades federales no pueden encarar este desafío solas.

Tune in as I discuss the whole-of-nation effort required to improve our cybersecurity. https://t.co/CSsP9mrRKx

— President Biden (@POTUS) August 25, 2021