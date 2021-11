Cyber Monday: Walmart estrena compras en directo por Twitter

Washington, DC.- Walmart tiene todo preparado para atraer a masas en Cyber Monday. El gigante minorista se asoció con Twitter para estrenar su plataforma de streaming Live Shopping en la que los usuarios podrán comprar en directo.

La de Walmart será la primera transmisión en vivo de Live Shopping. Comenzará el domingo a las 7 pm (hora del Este) con un programa de variedades de 30 minutos presentado por el músico Jason Derulo, reseñó USA Today. También tendrá invitados especiales.

La transmisión destacará especialmente las ofertas en electrónica, artículos para el hogar y decoración de temporada.

Digital Trends, un sitio especializado en tecnología, explicó que los usuarios podrán unirse a la transmisión a través de un dispositivo iOS o acceder a Twitter desde su versión de escritorio.

No está claro todavía cuando la plataforma estará disponible para Android.

We’re hosting the first shoppable livestream, right here on @Twitter, with help from the multi-talented @JasonDerulo. Our team at @Walmart continues to chart new territory and deliver innovative content for customers. Looking forward to seeing these #CyberMonday deals! pic.twitter.com/YDeFZMcv3z

— William White (@williamawhite) November 22, 2021