¿Cansado de las llamadas de spam? ¡Google tiene la solución!

Mountain View, CA.- La compañía de tecnología líder en el mundo, Google anunció que por medio de la Inteligencia Artificial (AI) pretende frenar las llamadas de spam en los teléfonos móviles, como una iniciativa para mejorar la seguridad y privacidad de los usuarios.

Por el momento, TrueCaller es la opción más eficaz para contrarrestar este molesto problema de llamadas spam. Del mismo modo esta compañía afirmó que pronto ofrecerá nuevas mejoras gracias a la Inteligencia Artificial.

Jonathan Eccles, director de producto de la aplicación de llamadas de Google, explicó, «La IA conversacional multipaso y multigiro podría crear muchas oportunidades interesantes para establecer esta capa de seguridad y utilidad al inicio de cada llamada entrante».

De este modo, Google pretende dar solución al molesto problema de millones de usuarios que se basa en las llamadas Spam. Por lo que busca proteger los teléfonos móviles de los usuarios mejorando su seguridad y privacidad.

