Ya hay fecha para la vacuna contra el cáncer

Berlín, Alemania.- Los científicos Son Uğur Şahin y Özlem Türeci anunciaron un estimado de cuando la vacuna contra el cáncer puede estar disponible, luego de que describieron como el corazón de la tecnología de ARNm contra el covid-19 podría reutilizarse para preparar el sistema inmunológico para combatir las células cancerosas.

Los cofundadores de BioNTech, la empresa alemana asociada con Pfizer para fabricar una vacuna de ARNm, precisaron que llegaron a avances que acercara una década la lucha contra el cáncer.

De esta manera, el profesor Türeci que presentaba los avances contra las variantes de Ómicron habló de cómo la tecnología de ARNm en el corazón de la vacuna contra el covid-19 de BioNTech se podría reutilizar para preparar el sistema inmunológico para contrarrestar el cáncer en vez de invadir con coronavirus.

En este sentido, Türeci adelantó, «En lugar de llevar un código que identifique los virus, la vacuna contiene instrucciones genéticas para los antígenos del cáncer, proteínas que salpican las superficies de las células tumorales».

