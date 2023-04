Inició la Semana Nacional de la Salud Pública

Washington, DC.- Umair A. Shah, MD, MPH, secretario de Salud, dio inicio a la Semana Nacional de la Salud Pública, lo que representa una celebración para aquellas personas que se dedican a trabajar por mejorar la salud pública en Estados Unidos.

De este modo, Shah declaró, «Ahora, más que nunca, es evidente cuán vital es la salud pública para nuestra comunidad y el mundo. Es un privilegio reconocer el increíble servicio de los trabajadores de la salud pública de Washington».

Asimismo, se explicó que el tema de este año es «Public Health is Where You Are». Esta iniciativa se origina con el propósito de reconocer las distintas formas de fortalecer nuestras comunidades en materia de salud.

Se celebra la Semana Nacional de la Salud Pública en Washington

En este sentido, Washington State Department of Health se centrará cada día de esta semana en promover las cuestiones fundamentales para promover una mejor salud y bienestar.

Happy National Public Health Week (#NPHW)! This year's theme, "Centering and Celebrating Cultures in Health,” celebrates the unique and joyful ways different cultures shape health. #ThankYouPublicHealth 👏 pic.twitter.com/xb0rRrhniX — CDC Division of Reproductive Health (@CDC_DRH) April 3, 2023

Por ejemplo, los temas para tratar esta semana se enfocan en: accesibilidad, la lucha contra el cambio climático, el tratamiento de la crisis actual de salud pública relacionada con el racismo sistémico y la comprensión de la tensión que la pandemia del covid-19. Sobre todo, desde la óptica de los trabajadores de la salud pública.

Por su parte, el Dr. Anthony L-T Chen, director de Salud del Tacoma-Pierce County Health Department, indicó, «Desde las orillas de Puget Sound hasta la cima del Monte Rainier, nuestros trabajadores de la salud pública protegen y mejoran la salud de todas las personas y lugares».

En conclusión, toda la semana, los usuarios encontrarán historias en Facebook, Twitter e Instagram. Al tiempo de que los usuarios también pueden participar en varios eventos en línea a lo largo de la semana.

