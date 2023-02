Retiran lote de frappuccino de vainilla de Starbucks

Washington, DC.- Más de 25.000 cajas de frappuccino de vainilla de Starbucks están siendo retiradas por la multinacional de fabricación, comercialización y distribución de bebidas y aperitivos, PepsiCo Inc., luego de que se encontrara vidrio en algunas de las botellas, de acuerdo con la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

PepsiCo inició con el retiro voluntario el 28 de enero lo que cubre más 300.000 botellas de la bebida helado de vainilla Frapuccino de Starbucks. Inmediatamente, la FDA etiquetó la situación como un retiro de clase 2.

Ver más: Colgate-Palmolive retira 4.9 millones de botellas de Fabuloso

Esto significa que «el producto puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles. Donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota», de acuerdo con el comunicado de la FDA.

PepsiCo retira algunas bebidas de frappuccino de vainilla de Starbucks en Estados Unidos

El lote de botellas está distribuidas a nivel nacional por PepsiCo con fechas de vencimiento 8 de marzo, 29 de mayo, 4 y 10 de junio de 2023. Las botellas de café frío afectadas tienen una capacidad de 13.7 Onzas (405 ml).

Por el momento los productos se están retirando del mercado según el comunicado de PepsiCo, en nombre North American Coffee Partnership, su organización conjunta con Starbucks.

Así pues, expresó la respuesta a esta situación, «La Asociación del Café de América del Norte está comprometida con un alto nivel de calidad en los productos que servimos».

Video: Latina encontró una cabeza de ratón en ravioli comprado en Costco

Finalmente, el documento continuó, «Brindar una experiencia de calidad a nuestros consumidores es nuestra principal prioridad y siempre actuamos con mucha precaución cuando surge una posible inquietud». Para más información acerca del retiro de las botellas, puede comunicarse con la Compañía de Café Starbucks al 1-800-211-8307.

Video: Alimentos en EE.UU. cada día mas caros