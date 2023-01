Latina encontró una cabeza de ratón en ravioli comprado en Costco

Miami, FL.- Una latina de origen venezolano en estado de gestación, protagonizó un asqueroso momento al hallar la cabeza de un ratón dentro de un ravioli congelado comprado en Costco, de la W Flagler St en Miami.

Laila Medina con 8 meses de embarazo de profesión odontóloga y que estaba de vacaciones en Estados Unidos denunció por medio de una publicación en Twitter el desagradable hallazgo, dentro de unos raviolis congelados de espinaca con queso.

Ante esto, la odontóloga venezolana cuestionó los estándares de calidad empleadas por la empresa, que respondió a su queja de una manera inapropiada. Por esta razón explicó que escaló el caso con el Florida Department of Agriculture & Consumer Services y la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Latina embarazada encontró la cabeza de un ratón dentro de un ravioli congelado de Costco

Al mismo tiempo, Layla con residencia en Bogotá, Colombia confesó que ya había preparado y consumido parte de los raviolis. La historia fue viralizada por la publicación de la periodista Antonella González en su cuenta de Twitter.

Una amiga encontró la cabeza de un ratón 🐁 en unos raviolis de la marca Kirkland de Costco. El video es desagradable y la situación es alarmante. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué tan exigente son los procesos de inspección de sanidad en la producción de los productos que consumimos? pic.twitter.com/qnbsueKY1d — Antonella González (@soyantosports) January 21, 2023

En declaraciones Layla comenta «Ya habíamos consumido parte de los raviolis, y al momento que pico un ravioli, consumo la mitad de uno de los raviolis (porque el tamaño es suficientemente grande) y veo la otra mitad y empiezo a observar algo super extraño como una bola con pelos».

Inmediatamente continuó narrando, «esto es algo super raro, mi hermano me decía no Layla eso es espinaca, no seas necia cómetelo» a lo que ella se negó y siguió, «esto es algo super raro, y ahí es cuando agarro el tenedor y me doy cuenta que es la cabeza de un ratón».

La familia latina tomará acciones legales contra Costco

Finalmente Layla precisó «en ese mismo momento me fui en vómito», «ha sido horrible, ha sido una experiencia terrible». Por su parte, el padre que es médico y especialista en salud pública residente en la ciudad, explicó, «inmediatamente entramos en observación a ver si había manifestaciones clínicas, es lógico que al momento no».

El doctor Germán Medina padre de Layla detalló, «esperamos las 72 horas, se presentaron algunos cólicos, diarrea y eso originó que fuésemos a un centro de atención médica inmediata, donde fueron objeto de evaluación clínica, se hizo el diagnóstico de una gastroenteritis leve, moderada, se indicaron tratamientos a base de antibióticos».

Por ahora la familia Medina explicó que tomará acciones legales al respecto. Costco respondió por RR. SS., solicitando el número lote, el número de membresía para evaluar que había pasado. Además por interno solicitaron que llevaran los productos junto con la cabeza de ratón para hacer un reembolso.

