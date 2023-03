Neoyorquina es la primera mujer curada de VIH

Nueva York, NY.- Una neoyorquina es posiblemente la primera mujer curada de VIH gracias a un trasplante de células madre de cordón umbilical, en combinación con otras células madre de una pariente cercano con el fin de aumentar las probabilidades de que el tratamiento fuese un éxito.

Esta paciente de la ciudad de Nueva York no solo tenía VIH, sino que también padecía un tipo de leucemia. Por lo que era obligatorio un trasplante de médula. Así pues, la paciente tiene sin virus desde el 2017, razón por la cual se estima puede estar curada.

Ver más: Los hispanos y la insuficiencia renal en el Día Mundial del Riñón

Hace un año se dio a conocer este caso en un congreso médico. Sin embargo, hasta ahora no se había hecho publicación alguna de los resultados. Por esta razón, Cell publicó esta noticia liderado por la University of California (UCLA) y la Johns Hopkins University.

A la fecha existen solo cuatro pacientes curados del VIH. Un paciente de Berlín, Londres, Düsseldorf y ahora Nueva York. Lo curioso es que todos padecían de leucemia y era necesario un trasplante de médula, considerada una intervención arriesgada destinada para cánceres hematológicos.

First woman possibly cured of HIV by transplanting HIV-resistant stem cells from umbilical cord blood.@persaud_deborah @UCLA

Read more in @CellCellPress

— Cell Press (@CellPressNews) March 16, 2023