¿Cómo recibir las mascarillas N95 gratuitas?

Charlotte, NC.- La administración Biden ya envió a las farmacias y centros de salud comunitarios la primera tanda de las 400 millones de mascarillas N95 certificadas, que fue anunciado el pasado 19 de enero, como parte su estrategia para minimizar el avance de ómicron.

Según funcionarios de The White House, el programa estará en pleno funcionamiento a principios de febrero. Sin embargo, en este momento ya algunas máscaras están disponibles y seguirán llegando en los próximos días.

Al mismo tiempo, esta medida acompaña a la estrategia de proporcionar cuatro pruebas caseras gratuitas de covid-19.

De esta manera, algunos proveedores ya están entregando las mascarillas N95, después del primer envío hecho el 20 de enero. Además, se especificó que todos los proveedores deberían estar abastecido para la primera semana de febrero.

Good news, folks: You can get free COVID-19 tests delivered right to your home. Head to https://t.co/12LzJrqFsC to get yours today. pic.twitter.com/ZHOg1Z9FAA

— President Biden (@POTUS) January 28, 2022