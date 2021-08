HRC lanzó programa de pruebas del VIH/SIDA en el hogar a LGBTQ+

Washington, DC.- La fundación The Human Rights Campaign (HRC), lanzó el programa de pruebas del VIH/SIDA en el hogar. El HRC, es el módulo educativo de la Organización de Derechos Civiles de la comunidad LGBTQ+.

Esta primera organización nacional de Estados Unidos -asociado con Us Helping US-, se centró en llegar a las comunidades afectadas de manera desproporcionada por el VIH. Abarcando a homosexuales negros y latinos, hombres bisexuales y mujeres transgénero de color.

