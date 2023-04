EPA plantea normas sobre la emisión de mercurio y sustancias tóxicas

Washington, DC.- La U.S. Environmental Protection Agency (EPA) propuso el miércoles 5 de abril, un plan de estándares más estrictos con el fin de limitar la emisión de mercurio y otras sustancias tóxicas de las centrales eléctricas, para presionar a las plantas de energía más sucias de Estados Unidos.

Esta propuesta ofrece reducir el límite de emisiones de material particulado filtrable. Este incluye el mercurio u otros metales que son etiquetados como tóxicos, en un 67%. Esta iniciativa se considera la primera en décadas.

Ver más: Entérese de cómo el cambio climático afecta nuestro sueño

Al mismo tiempo, las centrales que también queman carbón de lignito de grado inferior, tendrán que reducir las emisiones de mercurio en un 70%. De acuerdo con la EPA, estas plantas estaban sujetas a normas menos estrictas.

Michael Regan, administrador de la EPA informó, «Al aprovechar las medidas comprobadas de reducción de emisiones disponibles a costos razonables y fomentar tecnologías de control nuevas y avanzadas, podemos reducir la contaminación peligrosa de las centrales eléctricas de carbón, proteger nuestro planeta y mejorar la salud pública para todos».

This proposed update to the Mercury and Air Toxics Standards reflects the latest advancements in pollution control technologies. https://t.co/IZqmKgBnhF

Al mismo tiempo, se explicó que esta medida de la EPA es la última actualización de una serie de acciones sobre la emisiones industriales. Estas incluyen a las centrales eléctricas.

.@EPA recently reaffirmed the legal foundation for the Mercury and Air Toxics Standards. Now they’re taking the next step. Today, EPA proposed stronger standards to safeguard communities from mercury and other toxic pollution in a crucial move for public health. pic.twitter.com/eun5qJ0Gu7

— EDF (@EnvDefenseFund) April 5, 2023