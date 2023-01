Asociación de GM, Ford y Google con productores de energía solar

Washington, DC.- Google, GM y Ford en una asociación con productores de energía solar anunciaron, este martes, que unirán esfuerzos para ampliar el uso de plantas de energía virtual (VPP), un sistema para aliviar las cargas en las redes eléctricas.

El anfitrión de la Virtual Power Plant Partnership (VP3) será la organización sin fines de lucro enfocada en la transición energética, RMI. Iniciativa que buscará moldear las políticas para promover el uso de los sistemas.

Así pues, las centrales eléctricas virtuales tienen la capacidad de agrupar recursos energéticos descentralizados. Por ejemplo, calentadores eléctricos y autos eléctricos que son controlados por termostatos inteligentes.

La aprobación de licencias permitirá el uso de software para reaccionar ante las fallas eléctricas. De modo que, se podrán aplicar técnicas de cómo cambiar miles de baterías como las de vehículos eléctricos.

"VPPs are positioned for explosive growth in the United States… RMI estimates that by 2030, VPPs could reduce U.S. peak demand by 60 gigawatts, the average consumption of 50 million households."

