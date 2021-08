EE. UU., dona cerca de 1,85 millones de vacunas a México y Honduras

Washington, DC.- Estados Unidos enviará, este martes, 1.750.000 dosis de vacunas contra la covid-19 a México y 99.450 más a Honduras.

Esto, como parte de su estrategia de apoyar a los distintos países a combatir la pandemia del covid-19.

Un portavoz The White House, afirmó que, México recibirá dosis de Moderna a través de un acuerdo bilateral. Además, destacó que Washington ya envió anteriormente “millones de dosis” a ambos países.

Al mismo tiempo, las vacunas que se despacharán a Honduras son de Pfizer y se entregarán a través de Covax. Esta es, la alianza global apoyada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un acceso equitativo a las vacunas.

