Demandan a empresa médica por impulsar crisis de opioides

Conshohocken, PA.- El gobierno de Estados Unidos presentó, este jueves, una demanda civil donde acusa a la distribuidora de medicamentos AmerisourceBergen Corp (ABC.N) de contribuir a la crisis de opioides que azota al país, por no informar en distintas ocasiones los sospechosos pedidos de analgésicos recetados.

De este modo, el Department of Justice precisó que el distribuidor violó su obligación legal de resolver actividades sospechosas en los pedidos de los clientes. O en el peor de los casos, alertar a la United States Drug Enforcement Administration (DEA) sobre el comportamiento sospechoso de algunos consumidores.

Ver más: Biden anuncia plan para combatir la crisis de opioides

En este sentido la denuncia señala que AmerisourceBergen, uno de los tres distribuidores de medicamentos más grandes del país, inmediatamente dejó de señalar los pedidos sospechosos de farmacia cuando tenía motivos para saber que los opioides se estaban desviando a canales ilegales.

A su vez, la denuncia agrega que AmerisourceBergen le dio prioridad a sus ganancias sobre el bienestar de los estadounidenses. De manera que, esto alteró intencionalmente la forma en que una de sus unidades le dio seguimiento a los pedidos. Esto ocasionó la reducción drástica de la cantidad de pedidos de sustancias controladas.

Department of Justice files nationwide lawsuit against AmerisourceBergen Corp. and subsidiaries for Controlled Substances Act violations; Complaint alleges companies’ years of repeated violations contributed to opioid epidemic https://t.co/i7sQZwBtCP pic.twitter.com/dViLo25Ngi

En un comunicado la U.S. Department of Justice dijo, «Estados Unidos presenta esta demanda para responsabilizar a los acusados ​​por su flagrante incumplimiento de informar órdenes sospechosas y su papel en la contribución a la epidemia de opiáceos».

Funding Recovery: The money AG Yost secured in 2021 from companies responsible for fueling the opioid crisis started to flow in 2022. Local governments saw their first installment from the $808 million payout by Cardinal Health, McKesson and AmerisourceBergen. #AGOHighlights2022 pic.twitter.com/C2Niw7uiv2

— Ohio Attorney General Dave Yost (@OhioAG) December 29, 2022