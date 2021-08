Florida se perfila como epicentro del covid-19 en EE. UU.

Florida, MI.- En Florida se contabilizaron 21.600 casos de contagiados por covid-19 en un día y 110.000 en toda la semana pasada.

Para finales de julio, el estado norteamericano de Florida superó todos los récords de casos que había tenido desde el inicio de la pandemia, y se convirtió ahora en el epicentro del brote en Estados Unidos.

Actualmente, este estado solo reporta públicamente una vez a la semana los casos y defunciones, y este viernes reportó 21.683 nuevos contagios de coronavirus.

Por su parte, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indicaron que fue el mayor total de un día en el estado desde el inicio de la pandemia. Además, indico que en los últimos siete días sumaron 110.477 casos. En todo el país, los casos semanales fueron casi 545.000, según la Universidad Johns Hopkins.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N

— CDC (@CDCgov) July 27, 2021