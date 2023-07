¡Cuidado! el 45% del agua de grifo en Estados Unidos está contaminada

Washington, DC.- El U.S. Geological Survey (USGS) descubrió que el 45% del agua de grifo de los Estados Unidos está contaminada con químicos como perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), consideradas sustancias sintéticas conocidos como «químicos para siempre».

Estas sustancias sintéticas se asocian directamente a una larga lista de problemas de salud. De hecho, también se encuentran en cientos de artículos domésticos que pasan por los productos de limpieza hasta las cajas de pizzas.

Este nuevo estudio del USGS es el más completo hasta la fecha que además incluyó el estudio en pozos privados como fuentes de agua pública. Los científicos recolectaron muestras directamente de los grifos en 716 ubicaciones en los 50 estados de Estados Unidos.

El estudio revisó 269 pozos privados y 447 fuentes públicas entre el año 2016 y 2021. Partiendo de estos hallazgos se estima que al menos un químico PFAS sería detectado en el 45% de las muestras de agua potable del país.

