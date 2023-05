«Consenso histórico» sobre la conservación del agua del río Colorado

Denver, CO.- Por lo menos siete estados de Estados Unidos atravesados a lo largo del río Colorado, pactaron un acuerdo con la administración Biden para conservar el agua en un «consenso histórico» y evitar problemas de suministro para las grandes ciudades.

El acuerdo involucra estados como Arizona, California y Nevada quienes tomarán 3 millones de acres-pies menos de agua del río Colorado. Según el U.S. Department of the Interior, esta medida será hasta el 2026.

De acuerdo con el Washington Post, estos tres estados obtendrán aproximadamente, $1.2 mil millones en compensación federal por usar un 13% menos de agua durante los próximos tres años.

Este «consenso histórico» se logró tras casi 12 meses de negociaciones. El mismo tendrá, básicamente el objetivo de evitar que los niveles de agua caigan por debajo de los niveles críticos, sobre todo en el lago Mead y el lago Powell. Considerados los embalses más grandes de Estados Unidos.

Thanks to @POTUS' Investing in America agenda & @Interior's conservation efforts, the states, Tribes and communities who rely on the Colorado River Basin for agriculture, drinking water, and power are a step closer to a more sustainable, resilient future. https://t.co/Bz5EsV6Yqb

— Mitch Landrieu (@MitchLandrieu46) May 22, 2023