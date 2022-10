60 clínicas de aborto en 15 estados dejaron de prestar servicio

Washington, DC.- Un estudio del Instituto Guttmacher reveló que más de 60 clínicas de aborto en 15 distintos estados dejaron de realizar abortos luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el Roe vs Wade, de acuerdo con grupo de investigación en defensa de los derechos reproductivos.

De esta manera, el estudio publicado este jueves descubrió que 14 estados ya no tienen clínicas que ofrezcan abortos a partir del 2 de octubre. Justo en los 100 días desde que la Corte Suprema anulara el fallo de 1973, que garantizaba el derecho al aborto en EE. UU.

Los estados donde todas las clínicas de aborto ha dejado de brindar servicios de aborto son: Alabama, Arkansas, Arizona, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y West Virginia.

El estudio también reveló que un tercio de las mujeres en edad reproductiva viven en estos 15 estados, según Guttmacher. Así pues, Texas y Luisiana tienen la mayor cantidad de cierres. Por ejemplo en Texas, 12 de 23 clínicas cerraron, mientras que en Luisiana cerraron sus tres clínicas.

🚨 Arizona's pre-#RoeVWade ban went into effect last Friday 9/23, eradicating access to essential abortion care in the state.

See the latest status of abortion policies across the US in our interactive map: https://t.co/mQ1cnvDeES #BansOffOurBodies pic.twitter.com/yubRKWtCg8

— Guttmacher Institute (@Guttmacher) September 26, 2022