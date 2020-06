¡Racismo! Encuentran una soga en box del piloto Bubba Wallace

TALLADEGA, AL.- Bubba Wallace, el único piloto afroamericano de NASCAR, fue amenazado con una soga de ahorcado que dejaron en su garaje durante la carrera de este domingo en Talladega, Alabama.

NASCAR señaló en un comunicado que hará todo lo posible por encontrar a los responsables y “eliminarlos del deporte”.

“Estamos enfadados e indignados, y no podemos afirmar con suficiente fuerza la seriedad con la que nos tomamos este acto atroz”, dijo NASCAR en un comunicado.

“Como hemos declarado inequívocamente, no hay lugar para el racismo en la NASCAR, y este acto sólo refuerza nuestra resolución de hacer que el deporte sea abierto y acogedor para todos”.

NASCAR le dijo a CNN que el área del garaje donde se encontró la soga está restringida al personal esencial, que incluye equipos de carrera, oficiales de la competencia, personal de seguridad y salud.

Wallace, que pertenece al Richard Petty Motorsports, ha sido uno de los deportistas que ha alzado su voz contra el racismo en Estados Unidos y recientemente logró que la NASCAR eliminara de sus competiciones la bandera confederada, vinculada en los estados sureños con la supremacía blanca.

“El despreciable acto de racismo y odio me deja increíblemente triste y sirve como un doloroso recordatorio de lo mucho que nos queda por recorrer como sociedad y de lo persistentes que debemos ser en la lucha contra el racismo”, dijo el piloto en su cuenta de Twitter.

“Como mi madre me dijo hoy, ‘Sólo están tratando de asustarte'”, escribió. “Esto no me romperá, no me rendiré ni me echaré atrás. Seguiré defendiendo con orgullo lo que creo”.

Para la carrera de este domingo estaba permitido el ingreso de hasta 5.000 aficionados pero la lluvia pospuso la competencia.

Pero, afuera del autódromo apreciaron vehículos circulando mientras sus ocupantes exhibían banderas confederadas. Además un avión sobrevoló tirando de una pancarta con la bandera y las palabras “Defund NASCAR”.