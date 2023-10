Tropas de Israel entran en Gaza y es «solo el comienzo» según primer ministro

Jerusalén, Israel.- El viernes 13 de octubre las tropas de Israel hizo su primera entrada a la Franja de Gaza, por lo que dio 24 horas para evacuar la zona que alberga a más de un millón de personas, como respuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu al ataque del grupo terrorista Hamás a Israel.

Bajo la promesa de aniquilar al ala bélica de Hamás, Israel ha sometido a la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, a un asedio inclemente. Estratégicamente ha bombardeado con ataques aéreos, donde se conoce que han muerto unas 1.900 personas según las autoridades de Gaza.

Ver más: Benjamín Netanyahu, «Ciudadanos de Israel, estamos en guerra»

No obstante, el grupo Hamas prometió luchar hasta la última gota de sangre, instando a los residentes a que no se fueran.

El portavoz militar israelí, contraalmirante Daniel Hagari destacó que las tropas respaldadas por tanques ya habían organizado incursiones con el fin de atacar a los equipos de cohetes palestinos. Cohetes siguen siendo disparados a Israel por lo que el Domo de Hierro ha estado activo 24/7.

The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.

Otro de los objetivos de estas incursiones de Israel en Gaza sería para dar con la ubicación de los rehenes.

Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu this evening, following a Security Assessment, at the Kirya in Tel Aviv:

"Citizens of Israel, Shabbat Shalom.

Shabbat shalom to our forces deployed across the country who are celebrating the Sabbath in the field, far from home." pic.twitter.com/eRBNEBZPKi

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2023