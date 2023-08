Muerte de Prigozhin muestra la versión más nerviosa y desesperada de Putin

Moscú, Rusia.- El líder de Rusia, Vladimir Putin ordenó a los mercenarios del PMC Wagner Group firmar un juramento de lealtad al Estado ruso, luego de los murmullos de venganza por la extraña muerte del líder del grupo mercenario, Yevgeny Prigozhin que apuntan a un solo responsable, Putin.

El viernes 25 de agosto Putin firmó un decreto que introduce un cambio con inmediato efecto, luego de que el Kremlin negará las acusaciones de que Putin ordenó el asesinato de Prigozhin. De hecho, catalogó está suposición como una «mentira absoluta».

La autoridad de aviación de Rusia confirmó que Prigozhin estaba registrado para ese vuelo, pero aún no se confirma su presencia en el avión. Este accidente sin sobrevivientes ocurre, casualmente, dos meses después de que el líder mercenario lideró un motín contra jefes del ejército ruso, exponiendo la vulnerabilidad de Vladimir Putin.

Putin envió su condolencias a las familias de los muertos en el accidente aéreo. En su discurso habló de Prigozhin en tiempo pasado. Muy seguro de que Prigozhin está muerto, lo que parece darle un «fresco» a Putin.

No obstante, Putin en un discurso «pasivo agresivo», elogió a Yevgeny Prigozhin e inmediatamente lo criticó por haber cometido «errores graves».

