Mortal operación policial en favela de Río de Janeiro

Río de Janeiro, Brasil.- Durante una operación policial en una favela al norte de Río de Janeiro fueron abatidos 11 personas en un intercambio de disparos, este martes, según informó la Policía Militar.

En un primer acercamiento, se supo que entre las víctimas, por lo menos 10 de los fallecidos son sospechosos de pertenecer a un grupo criminal; además de una vecina de la zona, de 41 años.

Asimismo, también se declaró que otras dos personas están heridas, siendo trasladadas al Hospital Getulio Vargas de la misma ciudad de Río.

Inicialmente se informó que el comando policial comenzó a las 4 de la madrugada, y tenía el propósito de aprehender a los jefes del grupo criminal Comando Vermelho. Considerada una de las principales facciones criminales del Brasil.

Atualização das apreensões realizadas por nossas equipes do #BOPE, em conjunto com a @PRFBrasil, durante operação no Complexo da Penha, nesta terça-feira. pic.twitter.com/ZkRG9gE1AU

— @pmerj (@PMERJ) May 24, 2022