Se estrelló avión donde figuraba el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin

Moscú, Rusia.- El avión donde figuraba como pasajero el jefe de los mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin se estrelló el miércoles 23 de agosto, al norte de Moscú, Rusia según confirmaciones de las autoridades de Rusia.

Por el momento no hay confirmación de que el también enemigo autoproclamado del Ministerio de Defensa de Rusia, Prigozhin estuviera a bordo del vuelo. No obstante, un canal de Telegram vinculado al mercenario de Wagner lo declaró muerto.

De acuerdo al canal TheGreyzone, Yevgeny Prigozhin es un héroe y patriota. Siguió el comentario acusando que la posible muerte de Prigozhin, es autoría de personas no identificadas a las que se les etiquetó como «traidores a Rusia».

Jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, figuraba como pasajero en el avión que se estrelló sin supervivientes. ¿Qué vendrá ahora? ¿Wagner vs. Rusia?

Esta teoría de conspiración en contra de Yevgeny Prigozhin toma fuerza pues uno de sus últimos movimientos demostró su fuerza de convocatoria militar con un motín armado fallido. Aquí dejó vulnerable al autoritario y debilitado, militarmente, presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Así cayó el avión donde viajaba prigozhin, el líder del grupo wagner

Igual era cantado que putin lo iba a liquidar pic.twitter.com/YCaO86TiwW — ElBuni (@therealbuni) August 23, 2023

No es un secreto para nadie que la posible muerte de Prigozhin liberaría a Putin de la amenaza militar más desestabilizadora que ha enfrentado.

Había 10 personas a bordo, incluidos 3 miembros de la tripulación. Según información preliminar, todos a bordo murieron: https://t.co/QOZyOs2XgK — CNN en Español (@CNNEE) August 23, 2023

Por su parte, Federal Air Transport Agency (Rosaviatsia), según citó la agencia estatal de noticias TASS, «Se ha iniciado una investigación sobre el accidente de un avión Embraer ocurrido esta noche en la región de Tver».

Según el Ministry of the Russian Federation for Civil Defense en un comunicado precisó que la ruta del avión era Moscú – San Petersburgo. Además resaltó que se estrelló cerca de la aldea de Kuzhenkino en la región de Tver. Por el momento se sabe que iban 10 personas a bordo, incluidos tres miembros de tripulación.

Finalmente, el presidente Biden inclinándose a una obra de Putin dijo que no le sorprendió los informes de que Prigozhin pudo estar dentro del avión que se estrelló. Además sentenció que no suceden muchas cosas en Rusia sin que Putin esté detrás o esté completamente enterado.

