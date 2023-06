Rebelión del grupo Wagner no quería dar golpe de Estado a Rusia

Moscú, Rusia.- El jefe del grupo Wagner conformado por mercenarios pagados por Rusia, Yevgeny Prigozhin dos días después de liderar una rebelión el fin de semana, negó el lunes 27 de junio que la intención del movimiento era derrocar al presidente Vladimir Putin.

Felicitando a los combatientes, Wagner también dio pocas pistas sobre su propio destino. Incluso, no adelantó a donde iría Wagner luego de firmar un acuerdo para evitar su paso de seguir a Moscú.

Por su parte, el presidente Putin en un discurso televisado dio sus primeras palabras públicas tras la rebelión. De hecho, reconoció que esta rebelión liderada por Wagner puso en riesgo la existencia misma de Rusia y de quienes estuvieron detrás.

Al mismo tiempo, Putin agradeció a los comandantes y soldados que evitaron a toda costa un derramamiento de sangre dentro de territorio ruso. Además añadió que cumplirá su promesa de permitir que el grupo de Wagner viaje a Bielorrusia sí así lo quieren.

📝🇷🇺On Cathedral Square in the Kremlin, Vladimir Putin addressed the law enforcement agencies that ensured order during the mutiny. People, the army, the people were not with the rebels.#Putin #Russia #Moscow #Wagner #Prigozhin #Lukashenko #Belarus #NATO

Putin honored the… pic.twitter.com/0CqkklHwvC

— 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) June 27, 2023