Presidente de Ecuador autorizó porte y uso de armas en civiles

Quito, Ecuador.- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso en una transmisión televisada autorizó el porte y uso de armas para civiles, argumentando el incremento de la delincuencia y la inseguridad en el país sudamericano.

Esta medida del gobierno de Lasso es una medida para hacerle frente al aumento de la delincuencia y violencia que azota las cárceles y calles. De hecho, en los últimos meses las cárceles han sido el epicentro de hechos de violencia que el gobierno de Ecuador responsabiliza a bandas de narcotraficantes.

En este sentido, el presidente Lasso el sábado 1 de marzo por la noche, en una publicación en Twitter dijo, «Tenemos un enemigo común: la delincuencia menor, el narcotráfico y el crimen organizado».

Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso autoriza el porte y uso civil de armas

Asimismo, Lasso declaró, «Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y portación de armas de fuego. Es decir, en términos generales… se autoriza la tenencia y portación de armas de fuego para uso civil en defensa personal, de conformidad con los requisitos de la ley y los reglamentos».

Los invito a conectarse a las 21:00 al mensaje a la nación para conocer las nuevas medidas de seguridad que tomaremos. pic.twitter.com/kukLnZ4r1Z — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 2, 2023

Así pues, los ecuatorianos también estarán autorizados para llevar gas pimienta. Estas decisiones están enmarcadas en un Estado de Emergencia que inició el domingo 2 de abril desde la 1 am hasta las 5 am. No se especificó cuánto tiempo durará este estado de emergencia.

Otra de las ciudad de Ecuador que estarán bajo el Estado de Emergencia será la ciudad costera de Guayaquil, Durán y Samborondón. Por otra parte, también entrarán las provincias de Santa Elena y Los Ríos.

Finalmente, el presidente Lasso está involucrado en un proceso de juicio político por acusaciones de malversación de fondos. Como respuesta, el presidente Lasso negó categóricamente, estas acusaciones.

