Papa Francisco clamó por hospitalidad con inmigrantes

Washington, DC.- El papa Francisco, este jueves, hizo un llamado a los países del mundo a entablar un «diálogo universal de fraternidad», para comunicar con «honestidad» sobre la cantidad de inmigrantes que podrán recibir, a propósito del contexto de migrantes del mundo.

El papa Francisco, clamó, «Cada país, cada Estado tiene que decir con honestidad yo puedo recibir tantos, más no puedo. Y entonces, los otros países, los otros estados, en un diálogo universal de fraternidad empiezan a dialogar a ver cómo pueden dar el lugar a esos migrantes».

En sentido, insistió en que, «A todo migrante se le debe recibir, se le debe acompañar, se le debe promover y se le debe integrar».

Estas declaraciones se dieron lugar en la reunión virtual con estudiantes universitarios, «Construyendo puentes Norte-Sur». La misma es organizada por la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) y la Loyola University de Chicago de Estados Unidos, aunado a una red de universidades de la Compañía de Jesús.

I have chosen as theme for the next World Day of Migrants and Refugees “Building the future with migrants and refugees”, a future according to God’s plan, which we are all called to contribute to. #WDMR2022 #M_Rsection

— Pope Francis (@Pontifex) February 22, 2022