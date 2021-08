Nina Gomes, niña que recoge el plástico del mar de Río de Janeiro

Río de Janeiro, Brasil.- Nina Gomes, de tan solo cuatro años, ha sido nombrada la “agente verde” más joven de Río de Janeiro por su trabajo limpiando las costas de la ciudad brasilera.

Nina, acompañada de su padre, recorre a pie cada playa para luego nadar en una tabla de remo hacia las aguas contaminadas. Aquí, se sumerge para recoger bolsas y botellas de plástico e introducirlas en una red de malla.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor de 8 millones de objetos son arrojados al agua cada día y 45.000 pedazos de residuos plásticos flotan en el mar de media por milla cuadrada.

Por estas alarmantes cifras, la misión de Nina es, “que los peces y las tortugas no mueran”. Asimismo, la pequeña ha conseguido el reconocimiento de “agente verde” debido a sus esfuerzos en la protección del medio ambiente.

WATCH: From @reuterspictures – 4-year-old Nina Gomes paddleboards into the picturesque but polluted waters of Rio's Guanabara Bay, where she collects plastic waste and puts them in a mesh net https://t.co/Yr6vRGQomk pic.twitter.com/9Fbsuks8c1

— Reuters (@Reuters) August 1, 2021