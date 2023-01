Miles de manifestantes invadieron sedes de los tres poderes en Brasil

Brasilia, Brasil.- Decenas de miles de partidarios del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia: Tribunal Supremo, el Congreso y el Palacio de Planalto​ de Brasil, este domingo 8 de enero, en una avalancha que generó pánico en Brasil e inundó las redes sociales.

Como parte de las respuestas la Corte Suprema de Brasil destituyó a Ibaneis Rocha, gobernador de Brasilia por un lapso de 90 días. El argumento principal es la falla principal en la seguridad por el saqueo de edificios gubernamentales por parte de seguidores de Bolsonaro.

En otras acciones, Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema también ordenó el bloqueo de la propaganda golpista en las plataformas de redes sociales como Twitter, TikTok y Facebook.

Por el momento las autoridades brasileñas iniciaron la investigación pertinentes para dar con el autor intelectual que propició este movimiento social a gran escala. Hasta ahora, es considerado el peor ataque a las instituciones de Brasil desde hace cuatro décadas que disfrutan de un sistema democrático.

Por su parte, el actual presidente de izquierda de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva decretó la intervención federal de la seguridad pública en la capital de Brasil. Asimismo, prometió castigos a los líderes «fascistas» que buscaban dar un golpe de Estado militar.

