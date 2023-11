Ismail Haniyeh, jefe de Hamás «acuerdo de tregua» está cerca

Franja de Gaza.- El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh comunicó que el grupo islamista estaba cerca de un acuerdo de tregua con Israel, al tiempo que los ataques contra Gaza se intensifica con bombardeos e incursiones de infantería de The Israel Defence Forces (IDF).

Según Haniyeh, los funcionarios de Hamás estaban, «cerca de alcanzar un acuerdo de tregua» con Israel y el grupo entregó su respuesta a los mediadores de Qatar.

Ver más: ¡Hambruna en Gaza! Suministro de ayuda se detuvo según la ONU

Supuestamente el acuerdo prevé la liberación de alrededor de 50 rehenes civiles de Hamás y de menores palestinos detenidos. Además se estima una pausa de varios días en los combates para continuar con la ayuda humanitaria.

Otro funcionario de Hamás declaró al medio local Al Jazeera TV, que las negociaciones se enfocaron en cuánto duraría la tregua. Además de los arreglos de entrega de ayuda a Gaza y los detalles de intercambio de prisioneros.

This is another example for Hamas’ true ideology—and another reason for us to dismantle it. pic.twitter.com/1Bx804NApk

Under Hamas’ rule, school curriculums promote extremist antisemitic practices—calling for genocide against the Jewish people.

No obstante, el punto de encuentro de ambas partes es que se liberarán a mujeres y niños. Estos detalles serán revelados por Qatar, que está funcionando de mediador de acuerdo al funcionario, Issat el Reshiq.

The choices we make today will determine the direction of our future for generations to come.

So, will we relentlessly pursue our vision or allow others to drag the world into danger and division?

America cannot, and will not, let that happen. https://t.co/fX2mXqBfwr

— President Biden (@POTUS) November 18, 2023