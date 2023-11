¡Hambruna en Gaza! Suministro de ayuda se detuvo según la ONU

Franja de Gaza.- La ONU denunció que las entregas de ayuda fueron suspendidas, el viernes 17 de noviembre, debido a la escasez de combustible y al corte de comunicaciones, generando una hambruna entre los palestinos que muchos están sin hogar, al tiempo que las Israel Defence Forces (IDF) arrinconan a la grupo islamista Hamás.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU dijo que los civiles se enfrentan a la «posibilidad inmediata de morir de hambre». Principalmente incentivado por la falta de suministros de alimentos.

Ver más: Israel toma sede de gobierno y Asamblea Legislativa de Hamás

Esto sucede mientras que el IDF encontró un túnel utilizado por Hamás en el Hospital Al Shifa, al norte de la Franja de Gaza. Además sentenció que Hamás tiene almacenado armas y municiones debajo de hospitales como Shifa, usando a pacientes como escudos humanos. Acusación que el Hamás niega rotundamente.

Por ahora, el Ministerio de Salud de Palestina ha registrado más de 11.500 palestinos muertos, de los cuales 4.700 son niños. Estos números superan por lejos la cantidad de víctimas de conflictos de los últimos años.

Terrorists operating within hospitals can be a hard pill to swallow. Here’s some proof: pic.twitter.com/MnhQ5j2kTc

— Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023