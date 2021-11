Dos atentados en Uganda deja al menos siete muertos

Kampala, Uganda.- El número de muertos por los dos ataques terroristas que sacudieron, este martes, la capital de Uganda, Kampala, ascendió a siete (incluyendo los tres terroristas suicidas) después de que una de las víctimas sucumbiera a sus heridas, confirmó hoy la Policía.

Fred Enanga, portavoz del cuerpo expresó, “Queremos confirmar a la población que una de las víctimas de la explosión de la bomba en la Avenida del Parlamento, identificado como Katana George, sucumbió a las heridas críticas que sufrió en el lugar».

Ver más: EE. UU. impone nuevas sanciones a personeros políticos en Nicaragua

Asimismo, tres terroristas suicidas provocaron dos explosiones con pocos minutos de diferencia en el centro de Kampala. En el que supone el sexto incidente de este tipo que golpea al país en menos de un mes. Dejando a 33 personas heridas según los últimos datos facilitados por la Policía ugandesa.

«Las cámaras de seguridad muestran claramente cómo un hombre adulto se inmoló e hirió a los policías y a civiles que estaban en un radio de 30 metros», detalló el portavoz.

«Según las grabaciones, la segunda explosión ocurrió tres minutos después en la avenida del Parlamento, cuando dos motoristas hicieron estallar las bombas que llevaban encima», añadió Enanga.

We wish to acknowledge the directive from the Attorney General instructing the police to obey court orders.https://t.co/1HNauctIP6

— Uganda Police Force (@PoliceUg) November 15, 2021