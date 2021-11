Department of State ofrece recompensa de $5 millones por hermano del «El Chapo»

Washington, DC.- El Department of State (DOS) acusó a Aureliano Guzmán Loera, hermano del «El Chapo» Guzmán, y a los hermanos Salgueiro Nevárez, todos ellos del cartel de Sinaloa, de violar las leyes sobre las drogas y ofreció hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

En un comunicado oficial, el DOS aseguró que los cuatro operan en los estados mexicanos de Chihuahua (norte) y Sinaloa (noroeste). En este último nació el cartel y ha sido por mucho tiempo un centro de contrabando de marihuana y amapola en el país.

En este mismo orden, una de las acusaciones del Department of Justice (DOJ) versa sobre el tráfico de fentanilo. Responsable de más del 63% de las 96.779 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos entre marzo de 2020 y 2021.

Aureliano Guzman-Loera of Sinaloa, MX, and brothers Ruperto, Jose, and Heriberto Salgueiro-Nevarez are wanted for international drug trafficking. Up to $5 mill USD reward for info leading to any arrest and/or conviction. @HSIPhoenix asks people w/ info to pls call 1-520-335-7315 pic.twitter.com/g5XfxuHmsh

La recompensa de hasta cinco millones de dólares (4,3 millones de euros) por cada uno entra dentro del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado

We are offering rewards of up to $5M each for information leading to the arrest and/or conviction of traffickers Aureliano Guzman-Loera & the Salgueiro-Nevarez brothers. Thanks to @TheJusticeDept for our continued partnership to combat transnational crime. https://t.co/gJUS4Hbu7c

