YouTube veta a periodista de Fox News

Los Ángeles, CA.- La plataforma YouTube veta, este miércoles, los canales del comentarista político Dan Bongino, que trabaja para el canal estadounidense Fox News, argumentando que estaba desinformando sobre el covid-19.

Así pues, YouTube eliminó dos cuentas que Bongino administraba en la plataforma. Las mismas contaban con cerca de un millón de suscriptores, al mismo tiempo, prohibirá que crear más canales, luego de repetidamente infringir las normativas de uso de YouTube.

Al inicio del mes, YouTube suspendió temporalmente uno de los canales del popular conservador. Acción tomada por un vídeo en el que el periodista aseguraba que el uso de mascarillas era «inútil» como medida para evitar contagiarse del covid-19.

Por su parte, un portavoz de YouTube explicó al diario The Hill, “Cuando un canal recibe un aviso, está en contra de nuestros términos de servicio publicar contenido o usar otro canal para eludir la suspensión”.

Don't miss @dbongino's explosive monologue that will expose the Democrat's attack on religion and family at 9pm EST this Saturday on #foxnews pic.twitter.com/f4kCeGKJNC

— Unfiltered with Dan Bongino (@UnfilteredOnFox) January 27, 2022