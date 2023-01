Voraz incendio en planta química de Chicago

Chicago, IL.- Al norte de Illinois se inició un incendio en una planta química lo que provocó columnas de humo negro de gran tamaño, que obligó a las autoridades a recomendar a los residentes adyacentes a la planta a refugiarse mientras los equipos de emergencia responden al incendio.

La planta en cuestión es el complejo Carus Chemical Company ubicado en LaSalle, una ciudad de menos de 10.000 habitantes. La misma está ubicada a unas 100 millas al suroeste de la ciudad de Chicago.

Ver más: Explosión de tercer depósito de combustible en Matanzas

Como respuesta los equipos de bomberos están en la escena desde las 9 am luego de una explosión en la planta. Como consecuencia hubo un incendio con daños significativos de acuerdo con Jerry Janick, jefe de bomberos de LaSalle.

Por su parte, la Policía de LaSalle advirtió al público que la explosión y posteriormente el incendio, liberó un oxidante de color verde en la zona. Por lo que se alertó que no tocaran la sustancia.

🚨#BREAKING: Massive fire has erupted at a chemical plant with multiple explosions reported

📌#LaSalle | #IL

Multiple Firefighter are on scene of a massive 4 alarm fire that has erupted at a chemical plant with multiple explosions police are asking everyone to shelter in place pic.twitter.com/iWRBQtlBVf

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 11, 2023