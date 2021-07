Tiroteo en las afueras del National Park causó pánico y heridos

Washington, DC.- Un tiroteo fue documentado en el National Park, este sábado, mientras se enfrentaban el equipo local Washington Nationals vs San Diego Padres.

La situación generó pánico entre los asistentes al estadio, por lo que en el sexto inning se suspendió el partido.

Por su parte, a través de la cuenta oficial del equipo se informó que los disparos se produjeron cerca de la puerta de acceso por tercera base. Por esa razón se le pidió a los asistentes al juego que abandonaran el estadio por las puertas del jardín central y del jardín derecho.

Tonight's game has been suspended due to an incident surrounding Nationals Park.

It will resume tomorrow, Sunday, July 18, at 1:05 PM ET. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y

— Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021