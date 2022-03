Reconocimiento a socorristas de condominios en Surfside

Miami, FL.- El condado de Miami-Dade, al sur de Florida, reconoció al primer centenar de socorristas que participó en las actividades de búsqueda y rescate, luego del derrumbe del edificio de condominios en Surfside, ocurrido en junio de 2021, que dejó un saldo de fallecidos de 98 personas.

En el acto, el director de Finanzas y Jefe de Bomberos del Estado de Florida, Jimmy Patronis, expresó sobre el episodio de Champlain Towers South, «En esa montaña de escombros, vi el infierno en la Tierra. Pero también vi parte de lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer».

Asimismo, Patronis fue uno de los que lideró el acto celebrado en una instalación de entretenimiento de los bomberos, en el que se entregó una Medalla de Reconocimiento a los miembros de las Fuerzas de Trabajo de Florida 1 y 2.

En este sentido, director Patronis recordó que los dos primeros equipos, así como el resto que se sumaron luego a las duras tareas, se desplegaron en turnos de doce horas, en medio del verano de Miami. Esto, con la finalidad de hallar sobrevivientes, pese a que solo encontraban, «fotos de bodas y juguetes para niños».

We honored US&R Task Forces 1 and 2 this morning in Miami with challenge coins. These brave heroes were the first on scene last summer in Surfside. They dedicated themselves to that mission, and I thank them for their bravery and heroism. @FLTF2USAR @MiamiDadeFire pic.twitter.com/Q33N2uaLoX

— Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) March 1, 2022