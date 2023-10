Ofrecen vuelos para que estadounidenses salgan de Israel

Washington, DC.- El U.S. Department of State (DOS) comenzará a ofrecer vuelos chárter a Europa desde Israel con el fin de ayudar a los ciudadanos estadounidenses a salir de este país voluntariamente a partir del viernes 13 de octubre, de acuerdo con John Kirby, portavoz de The White House.

Luego de largas conversaciones con las aerolíneas de Estados Unidos presionadas por el Congreso, se establecieron rutas especiales que vuelos desde Tel Aviv a Atenas.

Ver más: ¿Quién es Mohammed Deif? y ¿por qué bautizó el ataque como la Inundación de Al Aqsa?

Por el momento no se sabe cuánto durará la oferta, aunque se estima que solo pueden ser días, según adelantaron funcionarios de la aerolínea. Básicamente, el gobierno busca opciones para garantizar la integridad de sus ciudadanos, que según Kirby, «sabemos que hay una señal de demanda».

En un comunicado el DOS explicó que tiene planeado ofrecer opciones de movilidad a partir del viernes 13 de octubre. No obstante destacó, que esta operación, «llevará algún tiempo programar a todos los que deseen partir».

Starting Friday, October 13, we will arrange charter flights to assist U.S. citizens and their immediate family members who have been unable to book commercial transit and seek a safe means of departing Israel. From these locations, individuals will be able to make their own… pic.twitter.com/qRsSK3nVGR

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 12, 2023