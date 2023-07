Ola de calor extrema en el este de Estados Unidos se dispara

Chicago, LA.- La ola de calor extrema que afecta al este de Estados Unidos tomó más fuerza el jueves 27, provocando advertencias sobre los peligros que presenta el asfixiante calor y la humedad agobiante en los últimos días en julio a nivel mundial.

Al menos 180 millones de estadounidenses, más o menos la mitad de la población de Estados Unidos, están con advertencias de calor. Experimentando temperaturas y valores de índice de calor muy por encima de los 37.8 Celsius (100 grados Fahrenheit), hasta el sábado 29 de julio, según el National Weather Service (NWS).

A medida que las temperaturas subían al mediodía del jueves, el presidente Biden se reunió con la Phoenix Mayor Phoenix, Arizona, Kate Gallego; y el mayor of San Antonio, Texas, Ron Nirenberg.

El objetivo de esta reunión fue la de hablar sobre el impacto que ha generado el extremo calor de verano en las ciudades del sur. Biden comentó en su intervención, «No creo que nadie pueda seguir negando el impacto del cambio climático».

Heat is deadly, and climate change is making extreme heat more frequent and even more dangerous, especially for vulnerable New Yorkers, so it is absolutely critical that we take care of ourselves and each other: https://t.co/zzGgodPYZj https://t.co/OagvWljmJi

— Commissioner Ashwin Vasan, MD, PhD (@NYCHealthCommr) July 26, 2023