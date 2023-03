Más ciudades se suman a la demanda de Kia y Hyundai

Washington, DC.- Los fabricantes coreanos de automóviles Hyundai Motor y Kia Corp, fueron objeto de una demanda de varias ciudades importantes de Estados Unidos, por el hecho de no instalar tecnología antirrobo en millones de sus vehículos.

A esta demanda se sumó la ciudad de St. Louis, Missouri, que presentará la demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

Demanda que sigue a las acciones de otras ciudades del país, para elevar el malestar por el aumento de los robos de estas marcas de autos, haciendo uso un método viralizado en TikTok y otras plataformas.

Las ciudades de Estados Unidos que también están demandando a Hyundai y Kia son: Cleveland, Ohio; San Diego, California; Milwaukee, Wisconsin; Columbus, Ohio; Seattle; y ahora St. Louis, Missouri.

Watch Now: St. Louis Mayor Tishaura Jones announces a lawsuit against Hyundai and Kia after wave of car thefts across the nation and locally.https://t.co/XbKn0RQOOP

— St. Louis Post-Dispatch (@stltoday) March 27, 2023